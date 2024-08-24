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Регионы России

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Жертвами интернет-мошенников в Бурятии уже стали более 1800 человек

Жертвами интернет-мошенников в Бурятии уже стали более 1800 человек

Жители Бурятии становятся все более подвержены мошенничеству в Интернете. По состоянию на 23 августа 2024 года число жертв интернет-преступлений достигло 1823 человек, что на 52 больше, чем за предыдущий период.

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