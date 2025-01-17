При работах на военно-морских базах ВМФ выявили нецелевое использование средств

Счетная палата выявила нецелевое использование средств в размере около 1,7 миллиарда рублей в ходе проведения работ по проектированию и реконструкции военно-морских баз Военно-морского флота (ВМФ), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
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