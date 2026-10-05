Эксперты призывают учитывать 5 факторов при выборе газовой плиты

При выборе газовой плиты рекомендовано обращать внимание не только на количество конфорок и автоматический поджиг, но и на качество решеток, устойчивость посуды, равномерность пламени и наличие инструкции на русском.
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