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МИД Китая: Пекин надеется на мирное сосуществование с США

МИД Китая: Пекин надеется на мирное сосуществование с США

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала президентские выборы в США. «Китай надеется на мирное и стабильное сосуществование с США на основе взаимных выгоды и уважения», — заявила она, передаёт ТАСС.

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