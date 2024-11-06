МИД Китая: Пекин надеется на мирное сосуществование с США

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала президентские выборы в США. «Китай надеется на мирное и стабильное сосуществование с США на основе взаимных выгоды и уважения», — заявила она, передаёт ТАСС.
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