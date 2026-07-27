WP: Джо Байден борется с метастатическим раком

Бывший президент США Джо Байден борется с метастатическим раком, пишет The Washington Post. «Спустя 18 месяцев после ухода из Белого дома 83-летний бывший президент общается с узким кругом родственников, старых друзей и давних помощников, проходя лечение от метастатического рака», — говорится в материале.