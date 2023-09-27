Внук Пугачевой мечтает снова стать звездой, но не может: и вот почему

После переезда в Штаты старший внук Пугачевой, по-видимому, перестал чувствовать себя звездой. "Работа в баре за копейки" после окончания нью-йоркской киноакадемии, как признался Никита Пресняков, здорово задела его творческое самоощущение.
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