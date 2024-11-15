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как появились первые клеточные мембраны

как появились первые клеточные мембраны

Немногие вопросы так захватывают человечество, как происхождение жизни на Земле. Как появились первые живые клетки? Как у ранних протоклеток сформировались структурные мембраны, необходимые для того, чтобы клетки могли жить и собираться в сложные организмы? Новое исследование, проведенное в лаборатории профессора химии и биохимии Калифорнийского университета в Сан-Диего Нила Девараджа, позволило найти правдоподобное объяснение, связанное с реакцией между двумя простыми молекулами.

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