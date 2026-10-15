Российский паспорт прибавил в весе: наша страна поднялась в рейтинге самых сильных документов в миреМировая табель о рангах, где вместо баллов — безвизовые направления, обновилась, и для России сдвиг оказался заметным.
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