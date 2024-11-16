20 ноября в ГУ МВД России по Волгоградской области организована работа прямой линии, по которой можно будет получить помощь по правовым аспектам, касающимся детей и детско-родительских отношений.
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20 ноября в ГУ МВД России по Волгоградской области организована работа прямой линии, по которой можно будет получить помощь по правовым аспектам, касающимся детей и детско-родительских отношений.