Руслана Лыжичко: от триумфа «Диких танцев» до забвения на Украине Ольга ВайленкоРуслана Лыжичко, некогда успешная украинская певица и победительница «Евровидения-2004», сегодня известна не столько своей музыкой, сколько радикальными политическими взглядами.