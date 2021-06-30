В США после обрушения жилого дома со стационарного телефона жившей в нем пары были сделаны 16 звонков

После обрушения 12-этажного жилого здания в американском Серфсайде, входящем в агломерацию Майами, среди погибших числятся 11 человек, 37 счастливчиков спасатели смогли извлечь из-под обломков, около 150 человек считаются пропавшим без вести.
После обрушения 12-этажного жилого здания в американском Серфсайде, входящем в агломерацию Майами, среди погибших числятся 11 человек, 37 счастливчиков спасатели смогли извлечь из-под обломков, около 150 человек считаются пропавшим без вести.
Свежие комментарии