Японские политики Исиба и Хаяси: отсутствие Киева в НАТО было основой конфликта

Отсутствие Украины в рядах стран НАТО стало главной причиной начала конфликта. Об этом заявили кандидаты в премьеры Японии экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба и экс-глава МИД Ёсимаса Хаяси в рамках дебатов с другими претендентами на эту должность, передает ТАСС.