Начался новый сезон фестиваля "Московское чаепитие"

В столице начинается новый сезон фестиваля "Московское чаепитие", который продлится до 15 сентября. Организаторы предлагают гостям погрузиться в атмосферу разных исторических эпох и принять участие в мастер-классах по танцам.
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