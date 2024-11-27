Студотряды Приангарья победили в номинации «Прорыв года» на Всероссийском слете

Студенческие отряды Иркутской области стали победителями в номинации «Прорыв года» на Всероссийском слете студотрядов в Москве, посвященном 65-летнему юбилею движения и 20-летию создания современной истории студотрядов, сообщили в областном правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии