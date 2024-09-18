Лучшие московские локации для осенних фотосессий

Пока за окном еще не так холодно, самое время отправиться на осеннюю фотосессию. Вместе с популярной певицей Ариной Даниловой собрали лучшие московские локации — подбирайте подходящий образ и вперед за новыми красивыми кадрами! Чистые пруды Здесь много деревьев, поэтому можно будет сделать фотографии с золотой листвой.
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