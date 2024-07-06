Теперь в поездах это категорически запрещено: как будут ездить пассажиры РЖД уже этим летом Татьяна АрестоваУже в майские праздники уехать на юг становится настоящим квестом, а с середины июня купить билеты за день или два до отправления — миссия практически невыполнимая.
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