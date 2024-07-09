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Петербургский дневник

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Психолог перечислила несколько упражнений для улучшения работы мозга

Психолог перечислила несколько упражнений для улучшения работы мозга

Можно стоять на ноге с открытыми или закрытыми глазами Улучшить работу мозга можно разными координационными упражнениями, рассказала РИАМО специалист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина.

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