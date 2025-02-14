В Раде заявили, что Лондон готовит для Зеленского "золотой парашют"

REUTERS/Aleksandra Szmigiel Великобритания будет обеспечивать президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, в случае его отставки и ухода от власти, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
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