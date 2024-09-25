К вопросу о стипендиальном обеспечении

20-21 сентября в Тульском государственном университете проходил семинар-совещание по стипендиальному обеспечению для образовательных организаций Центрального федерального округа20-21 сентября в Тульском государственном университете проходил семинар-совещание по стипендиальному обеспечению для образовательных организаций Центрального федерального округа.
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