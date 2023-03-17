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Bloomberg: ФРС за неделю выдала банкам США рекордные $164,8 млрд

Bloomberg: ФРС за неделю выдала банкам США рекордные $164,8 млрд

Американские банки на фоне ситуации с банкротством Silicon Valley Bank (SVB) за семь дней, завершившихся 15 марта, заняли у Федеральной резервной системы (ФРС) рекордные $164,8 млрд, подсчитало агентство Bloomberg на основе данных регулятора.

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