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Закон, порядок, государство

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В Чувашии открыты мемориальные доски ветеранам Великой Отечественной войны, проходившим службу в органах внутренних дел

18 февраля в отделе МВД России «Козловский» и межмуниципальном отделе МВД России «Урмарский» прошли церемонии открытия мемориальных досок ветеранам Великой Отечественной войны, проходившим службу в этих районных отделах внутренних дел.

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