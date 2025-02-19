В Чувашии открыты мемориальные доски ветеранам Великой Отечественной войны, проходившим службу в органах внутренних дел

18 февраля в отделе МВД России «Козловский» и межмуниципальном отделе МВД России «Урмарский» прошли церемонии открытия мемориальных досок ветеранам Великой Отечественной войны, проходившим службу в этих районных отделах внутренних дел.
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