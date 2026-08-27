Узбекистан помогает своим гражданам вернуться из России: что стоит за громкими заголовками

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Sergey Ivanov

Ну что? В ладоши похлопаем? Но давайте задумаемся: Почему мы так рады тому, что кто- то забирает у нас опостылевших мигрантов? Почему мы так радуемся тому, что кто- то за нас решил наши проблемы? Я не радуюсь. Мне противно. Противно смотреть на деятельность нашей власти. Противно видеть это рабское, тупое обожание русского народа, готового вылизывать задницу любому русскому начальнику- не потому, что умный, а потому, что начальник. Вот Узбекистан решил забрать себе узбеков, которые промышляют в России. А почему? Может, потому, что узбеки эти чему- то научились? Приобрели квалификацию? Притом, даром! За все заплатила широкая душа Россия! Но противно еще и то, что Россия снова выступает в роли дойной коровы, которую доят все, кому не лень. Узбекистану выгодно лишних выслать в Россию- он высылает. А Россия, в соответствии со своими Братскими Обязательствами, принимает их. Лишних. Тех, кого наш Братский Узбекистан не намерен кормить. И кормит тех, кого их родина не собирается кормить. А потом, когда ему потребовалась рабочая сила, более- менее квалифицированная- он принимает другое решение: Забирает своих себе! Противно то, что на любой демарш наших азиатских Братьев у Великой России есть только одна реакция: тупое невразумительное мычание. Ну и чему радуемся, господа русские идиот- патриоты? Тому, что Россию обули по полной программе даже не американцы- им простительно- а какие- то там узбеки? Ну- ну.... Величие- оно ведь такое....