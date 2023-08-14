Генерал Наев: ВСУ не исключают возможности нового наступления России на Киев

Едва ли. Сидя в обороне и должность сохранишь и мозги шибкие не нужны. Толкового выпустишь на поводке, а потом в стойло!

Александр Смолянинов

В прошлом году наши войска уже были в Киевской области, а потом с потерями в живой силы и техники покинули её. Сегодня не следует повторять допущенные ранее ошибки. Прежде чем делать наступление по какому-либо направлению надо оценить свои реальные возможности и собрать все силы и средства для её проведения.