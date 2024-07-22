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Царьград

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Зеленский высказался о решении Байдена сняться с выборов президента

Зеленский высказался о решении Байдена сняться с выборов президента

Президент Украины прокомментировал новость о президентской кампании в СШАДжо Байден отказался бороться за президентский пост, что, по мнению Владимира Зеленского, является тяжёлым, но сильным решением.

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