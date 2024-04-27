Инсайдер: фильм “Мстители: Династия Канга” превратился в “Мстители против Л...

Инсайдер: фильм “Мстители: Династия Канга” превратился в “Мстители против Людей-Икс”Надежный киноинсайдер Алекс Перез сообщает о том, что по его данным студия Marvel решила переделать предстоящий фильм Мстители: Династия Канга в Мстители против Людей-Икс.