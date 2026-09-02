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Царьград

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EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,6 в Индонезии

EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,6 в Индонезии

2 сентября в Индонезии произошло землетрясение с магнитудой 5,6 на острове Новая Гвинея. Эпицентр находился в 171 км от города Джаяпура, очаг на глубине 69 км.

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