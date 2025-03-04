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Молодые знаменитости, которые выглядят значительно старше своих лет

Молодые знаменитости, которые выглядят значительно старше своих лет

Собрали красоток, которые порой сами забывают свой возраст. Кайли Дженнер, Таисия Маслякова и Алина Загитова, фото: Legion Media; соцсетиПока одна часть Голливуда прикладывает усилия к тому, чтобы стать лучшей версией себя, омолодиться, подтянуться и стать свежее, другую часть вопрос вечной молодости, кажется, совершенно не тревожит.

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