Молодые знаменитости, которые выглядят значительно старше своих лет

Собрали красоток, которые порой сами забывают свой возраст. Кайли Дженнер, Таисия Маслякова и Алина Загитова, фото: Legion Media; соцсетиПока одна часть Голливуда прикладывает усилия к тому, чтобы стать лучшей версией себя, омолодиться, подтянуться и стать свежее, другую часть вопрос вечной молодости, кажется, совершенно не тревожит.