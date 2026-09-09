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Новости Омска

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Из-за атак БПЛА и закрытия аэропортов пассажиры, включая омских

Из-за атак БПЛА и закрытия аэропортов пассажиры, включая омских, стали чаще выбирать поезда. На пресс-конференции в Омске врио начальника регионального ЛУ МВД России Роман Гришаев отметил, что «на железной дороге отмечается настораживающая динамика.

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