Из-за атак БПЛА и закрытия аэропортов пассажиры, включая омских, стали чаще выбирать поезда. На пресс-конференции в Омске врио начальника регионального ЛУ МВД России Роман Гришаев отметил, что «на железной дороге отмечается настораживающая динамика.
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