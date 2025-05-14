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Президент Бразилии намерен в Москве передать Путину просьбы Киева о переговорах

Президент Бразилии намерен в Москве передать Путину просьбы Киева о переговорах

TINGSHU WANG/POOL/EPA/TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен в Москве передать российскому лидеру Владимиру Путину просьбы Киева о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле 15 мая.

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