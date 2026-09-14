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Мостовой — о симуляции Кордобы: «А вы представляете, сколько раз за матч его бьют, толкают и кусают?»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» симуляцию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 8-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

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