Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» симуляцию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 8-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым