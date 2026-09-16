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Звезда «Горничной» Аманда Сайфред рассталась с мужем после 9 лет брака: причина развода

Звезда «Горничной» Аманда Сайфред рассталась с мужем после 9 лет брака: причина развода

У пары двое общих детей Кадр из фильма «Горничная»Еще одна красивая пара Голливуда распалась. Звезда фильма «Горничная», 40-летняя Аманда Сайфред, сообщила о разводе со своим мужем — 50-летним Томасом Садоски.

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