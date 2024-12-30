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Завтрак сырных вафель: вкусный и полезный способ начать день

Завтрак сырных вафель: вкусный и полезный способ начать день

Фото: Elena_hramowa, AdobeStock Что может быть лучше универсальных сырных вафель, которые сочетаются с самыми разными начинками, соусами и дополнениями? Они хороши как на завтрак, так и на обед или даже ужин.

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