Завтрак сырных вафель: вкусный и полезный способ начать день

Фото: Elena_hramowa, AdobeStock Что может быть лучше универсальных сырных вафель, которые сочетаются с самыми разными начинками, соусами и дополнениями? Они хороши как на завтрак, так и на обед или даже ужин.
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