Анчелотти сможет руководить «Реалом» в игре с «Челси». Итальянец вылечился от коронавируса

Карло Анчелотти отправился в Лондон на игру с «Челси». Итальянец сможет руководить «Реалом» на «Стэмфорд Бридж» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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