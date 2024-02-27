США уничтожили две противокорабельные ракеты и БПЛА хуситов в Йемене

США сбили две противокорабельные крылатые ракеты хуситов «Ансар Аллах» в Йемене. Также они уничтожили три беспилотных надводных корабля и БПЛА, как сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны (СЕНТКОМ).
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