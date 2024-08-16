Просто натерли яблоки и заливаем тестом: через 20 минут на столе рулет вкуснее любой шарлотки

Этот яблочный рулет настоящее открытие для любителей быстрой и ароматной выпечки. Мягкий, словно пух, он удивит своим вкусом и текстурой, а главное — скоростью приготовления, ведь на стол его можно подать уже через 20 минут.
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