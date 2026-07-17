Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

Орешкин заявил, что российские технологии ИИ являются одними из самых современных в мире

Орешкин заявил, что российские технологии ИИ являются одними из самых современных в мире

Россия, Китай и еще 27 государств подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта Россия располагает современными разработками в сфере искусственного интеллекта и намерена делиться ими с зарубежными партнерами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии