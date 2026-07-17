Орешкин заявил, что российские технологии ИИ являются одними из самых современных в мире

Россия, Китай и еще 27 государств подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта Россия располагает современными разработками в сфере искусственного интеллекта и намерена делиться ими с зарубежными партнерами.
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