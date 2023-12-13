Метеоролог Позднякова: у "Вани" черты южного циклона, он принесет в Москву тепло

На этой неделе в Москву придет циклон, который немецкие специалисты назвали "Ваня" (Vanja). В столице пройдут сильнейшие осадки, при этом повысится температура воздуха, а сам циклон будет "полон влаги", предупредила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом "360".
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