Метеоролог Позднякова: у "Вани" черты южного циклона, он принесет в Москву тепло

На этой неделе в Москву придет циклон, который немецкие специалисты назвали "Ваня" (Vanja). В столице пройдут сильнейшие осадки, при этом повысится температура воздуха, а сам циклон будет "полон влаги", предупредила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом "360".