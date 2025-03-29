Страна и люди
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Страна и люди

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Солдат ВСУ два дня притворялся русским, лишь бы не возвращаться на Украину

Солдат ВСУ два дня притворялся русским, лишь бы не возвращаться на Украину

Царьград Коллаж Царьграда Бойцы группировки войск "Север" взяли в плен очередной солдата ВСУ в Суджанском районе, который маскировался под гражданского и два дня жил с русским паспортом, взятым с убитого.

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