Россия назвала даты обмена пленными с Украиной

Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский во время доклада главе России Владимиру Путину о ходе переговоров в Стамбуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии