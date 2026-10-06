«Иван Иваныч Трампарам» орловчанки Ольги Аристариной вышел на всероссийский уровень

Талант Ольги Аристариной оценили на всероссийском фестивале молодых писателей, авторов книг для детей и подростков «Как хорошо уметь писать!.
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