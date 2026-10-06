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«Иван Иваныч Трампарам» орловчанки Ольги Аристариной вышел на всероссийский уровень

«Иван Иваныч Трампарам» орловчанки Ольги Аристариной вышел на всероссийский уровень

Талант Ольги Аристариной оценили на всероссийском фестивале молодых писателей, авторов книг для детей и подростков «Как хорошо уметь писать!.

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