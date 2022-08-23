Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    В ШКОЛУ-В ФОРМЕ, ВНЕ ШКОЛЫ ПО КАРМАНУ !!Опрос: нужно ли о...
  • Иван Иваныч Иванов
    Я будучи курсантом от физ.зарядки всегда отлынивал, особенно зимой. Никто не мог найти, а я в актовом зале под трибун...Лучше всех: росси...
  • Jurij Najdenov
    я так тоже умел, но в погранцы не взяли.Лучше всех: росси...

В Северной Осетии в гостях у автоинспектора прошла необычная профилактическая встреча с несовершеннолетними участниками дорожного движения

«Начни свой путь с безопасности!» - к этому соседских ребят призвали инспектор по пропаганде безопасности на дорогах отдела ГИБДД по городу Владикавказу и главный специалист департамента транспорта по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх