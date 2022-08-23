В Северной Осетии в гостях у автоинспектора прошла необычная профилактическая встреча с несовершеннолетними участниками дорожного движения

«Начни свой путь с безопасности!» - к этому соседских ребят призвали инспектор по пропаганде безопасности на дорогах отдела ГИБДД по городу Владикавказу и главный специалист департамента транспорта по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.
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