БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Освобожденная Украина — от качества власти на местах зависит лояльность населения

Освобожденная Украина — от качества власти на местах зависит лояльность населения

Кто должен восстанавливать нормальную жизнь на контролируемых Россией территориях незалежной Игорь Моисеев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС В последнее время на многих раскрученных Тг-каналах стала усиленно разгоняться информация о том, что на освобожденных нами территориях Украины новые чновники-назначенцы, кои в массе своей — представители старой формации, стали использовать прежние криминальные схемы по обиранию регионального бизнеса (особенно в агропромышленной сфере), которые успешно отработали еще при Януковиче, Порошенко и Зеленском.

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