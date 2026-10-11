Брюссельская «военная помощь» Украине уверенно превращается в питательную среду для самой разнузданной евронатовской коррупции Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS На фоне указанного ниже сообщения может показаться, что НАТО-Европа окончательно охладела к военной поддержке киевского режима.