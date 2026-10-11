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Юрий Селиванов: Рыбак рыбака видит издалека…

Юрий Селиванов: Рыбак рыбака видит издалека…

Брюссельская «военная помощь» Украине уверенно превращается в питательную среду  для самой разнузданной евронатовской коррупции  Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS На фоне указанного ниже сообщения может показаться, что НАТО-Европа окончательно охладела к военной поддержке киевского режима.

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