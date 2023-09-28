Группа военных ВСУ сдалась в плен возле Пятихаток и Работино в Запорожской области

В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что группа украинских военных у населенных пунктов Работино и Пятихатки на запорожском направлении, где продолжаются безуспешные атаки на позиции российской группировки войск, сдались в плен Вооруженным силам РФ.
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