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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг рассказал, когда завершит карьеру: «Я просто напишу об этом в соцсети или выйду в прямой эфир. Но пока собираюсь продолжать»

Разыгрывающий « Далласа » Кайри Ирвинг порассуждал о планах на будущее. «Я не особо задумываюсь о том, сколько еще собираюсь играть.

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