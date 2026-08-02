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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вашингтон (ATP). Фриц и Ходар разыграют титул

Тэйлор Фриц встретится с Рафаэлем Ходаром в финале пятисотника в Вашингтоне. Сетка турнира здесь . Mubadala DC Open Вашингтон, США 27 июля – 2 августа 2026 ATP 500 Призовой фонд – 2 469 450 долларов Открытые корты, хард Финал.

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