Нижегородские МФЦ и НРО «Союз пенсионеров России» будут сотрудничать при обучении старшего поколения компьютерной грамотности

МФЦ Нижегородской области и Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» будут сотрудничать при обучении старшего поколения компьютерной грамотности.
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