Госдума предложила кабмину 10 незамедлительных мер по мигрантам

Правительству России предложили 10 мер для улучшения миграционной политики. Среди ключевых предложений, которые разработали в Госдуме, — возвращение устного экзамена по русскому языку, а также ограничение приема детей мигрантов в школы, если они не владеют русским.
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