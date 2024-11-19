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Госдума предложила кабмину 10 незамедлительных мер по мигрантам

Госдума предложила кабмину 10 незамедлительных мер по мигрантам

Правительству России предложили 10 мер для улучшения миграционной политики. Среди ключевых предложений, которые разработали в Госдуме, — возвращение устного экзамена по русскому языку, а также ограничение приема детей мигрантов в школы, если они не владеют русским.

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