Белоруссия, в отличие от Украины, не боится повышения цен на газ – Скубченко

Политический обозреватель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в своем Telegram-канале отметил, что цена российского газа для Белоруссии останется на уровне 127 долларов, а вот Киев ждет очередной кризис на фоне повышения цен в Европе.
Политический обозреватель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в своем Telegram-канале отметил, что цена российского газа для Белоруссии останется на уровне 127 долларов, а вот Киев ждет очередной кризис на фоне повышения цен в Европе.
Свежие комментарии