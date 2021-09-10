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Белоруссия, в отличие от Украины, не боится повышения цен на газ – Скубченко

Белоруссия, в отличие от Украины, не боится повышения цен на газ – Скубченко

Политический обозреватель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в своем Telegram-канале отметил, что цена российского газа для Белоруссии останется на уровне 127 долларов, а вот Киев ждет очередной кризис на фоне повышения цен в Европе.

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