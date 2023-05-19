Военное обозрение

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Зарубежная пресса: Экспортные ограничения со стороны Запада в отношении России не действуют

Зарубежная пресса: Экспортные ограничения со стороны Запада в отношении России не действуют

Даже в условиях санкций Москва продолжает получать доступ к западным технологиям и комплектующим через третьи страны, передаёт WION.

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